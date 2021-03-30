Чоловік зробив зауваженя молодій жінці, яка, перебуваючи в маршрутці, неправильно одягла маску.

У Кременчуці Полтавської області в салоні громадського транспорту пенсіонер зробив молодій жінці зауваження щодо неправильно одягненої маски, на що та його обматюкала.

Читайте такожУ Рівному кондуктор вигнала з тролейбуса дитину в 20-градусний мороз, пасажири залишилися байдужіВідео конфлікту між пасажирами зняли очевидці і виклали в соцмережі, передає ТСН.

"Ситуація в 28-му, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона одягла маску, і тут Остапа понесло", - прокоментували автори відео.

На відео видно вже саму перепалку. Роздратована жінка "засипає" чоловіка лайкою.

"Натягнув маску, боїшся зд*хнути. Ти старе чм* урод. Нормальна людина не зробила б зауваження", - кричала роздратована пасажирка на адресу чоловіка.

З присутніх в салоні ніхто не намагався втрутитися в конфлікт. Як повідомили в мережі, вийшовши з автобуса, жінка дала ляпас своєму супутнику, мабуть, тому, що той не підтримав її.

Користувачі в мережі вважають, що жінка поводилася неадекватно.

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Автор: Ірина Погоріла