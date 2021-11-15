Генсек підкреслив, що Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни обставин.

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав він у програмі "Axios on HBO".

Столтенберг підкреслив, що Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.

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Водночас генсек визнав, що Україна розчарована тим, що дана раніше обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО "для захисту від Росії" ще не виконана. Столтенберг пояснив, що членство може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомило про те, що США попередили ЄС про можливе вторгненні Росії в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС вжити заходів для стримування російської агресії.

Агресія Росії в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко