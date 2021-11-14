Жозеп Боррель запевнив у підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Глава української дипломатії розповів Високому представнику ЄС про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

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Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Жозеп Боррель запевнив у підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ України, Франції і Німеччини спробують 15 листопада у Брюсселі активізувати формат переговорів "нормандської четвірки", до якої також входить РФ.

Раніше РФ надіслала Франції, Німеччині та Україні пропозиції до заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у "нормандському форматі". При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров уникає зустрічі у "нормандському форматі".

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Автор: Лариса Бекета