Рішення прийнято після винесення у Берліні вироку у справі про вбивство в парку Тіргартен.

Уряд Німеччини оголосив двох дипломатів посольства Росії у ФРН персонами нон грата.

Як повідомляє Deutsche Welle, таке рішення прийнято після винесення у Берліні вироку у справі про вбивство в парку Тіргартен.

Зазначається, що раніше суд у Берліні засудив до довічного позбавлення волі російського громадянина Вадима Красікова за звинуваченням у тому, що той у серпні 2019 року вбив у берлінському парку Тіргартен на замовлення російської держави колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

"Це вбивство на замовлення держави є грубим порушенням норм німецького права і суверенітету Федеративної Республіки Німеччина", - заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок 15 грудня.

Читайте такожБілий дім закликали прискорити постачання зброї УкраїніВона повідомила, що викликала російського посла і оголосила йому про видворення двох співробітників російського посольства. Бербок також зазначила, що те, що трапилося, сильно ускладнило відкритий і чесний діалог з Росією.

У свою чергу, російська сторона відреагувала на таке рішення Німеччини наступним чином.

"Недружні дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблено заяву на цей рахунок", - написала у своєму Telegram-каналі офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Як писав УНІАН, 18 червня 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Зелімхана Хангошвілі який раніше був оголошений в РФ в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах.

23 серпня 2019 року він був застрелений в берлінському парку Малий Тіргартен. Підозрюваний вбивця, громадянин Росії, був затриманий у Берліні в той же день.

Тоді глава МЗС ФРН Хайко Маас і канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключили можливості введення нових санкцій проти Росії.

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Автор: Інна Андаліцька