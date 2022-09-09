Російська Федерація як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.

США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише "Європейська правда".

Вона заявила, що Російська Федерація як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.

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"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир", - пояснила вона.

Через дії Росії США посилять ініціативи з реформи Ради Безпеки ООН. Мова йде про зміну правил виголошення вето: тепер постійні члени повинні будуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", - заявила Томас-Грінфілд.

Також вона повідомила про майбутні консультації за участі президента США Джо Байден і держсекретаря Ентоні Блінкена "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".

Як повідомляв УНІАН, місія ООН "найближчими днями" відвідає окуповану Оленівку, де внаслідок вибуху 29 липня загинули 53 українських військовополонених.

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