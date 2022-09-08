Місія розслідувачів ООН найближчими днями прибуде до Оленівки, де внаслідок вибуху загинули 53 українських військовополонених.

Місія ООН "найближчими днями" відвідає окуповану Оленівку, де внаслідок вибуху 29 липня загинули 53 українських військовополонених.

Про це на засіданні Ради безпекизаявила заступниця Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомило Радіо Свобода.

"Розвідувальна місія найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинуло 53 українських військовополонених. Ще від 75 до 130 отримали поранення. Голова місії, генерал-лейтенант Карлос Альберто де Сантос-Круз, їде з командою старших службовців і експертів. Місія мусить виконати своє завдання без будь-яких перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – заявила вона. Відео дня

Дікарло назвала "конструктивним" підхід Росії і України і висловила надію на подальшу підтримку. Вона знову вказала на те, що представники Міжнародного комітету Червоного хреста та Моніторингової місії з прав людини ООН повинні мати доступ до всіх затриманих у зв’язку з бойовими діями.

"Це передбачає також доступ до місць утримання українських військовополонених у РФ. Обидві сторони конфлікту мусять повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом", – заявила вона.

Дікарло також привітала роботу сторін над проведенням обмінів полоненими.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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