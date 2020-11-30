Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запросив майбутнього президента США Джозефа Байдена на саміт НАТО, який має відбутися у Брюсселі на початку наступного року.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг озвучив очікування від майбутньої адміністрації наступного президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

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Про це Столтенберг повідомив під час онлайн-прес-конференції з нагоди дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбудеться 1-2 грудня в Брюсселі.

"Я очікую, що у найближчі роки ми зможемо ще більше посилити трансатлантичні зв'язки. Могутність НАТО є важливою для Європи. Ми покладаємося на безпекові гарантії Сполучених Штатів", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що США і Канада є важливими для європейської безпеки, зокрема, завдяки проведенню спільних навчань і присутності їхніх військ у Європі.

"Але водночас могутність НАТО є важливою для Сполучених Штатів. І не в останню чергу через те, що зараз ми бачимо, як глобальний баланс сил перерозподіляється у зв'язку з посиленням Китаю", - сказав Столтенберг.

Він додав, що у такій ситуацій ще важливішого значення набуває єдність союзників.

Генсек нагадав, що разом країни-члени НАТО мають 50% світового валового внутрішнього продукту і світової військової сили.

«Якщо ми будемо разом - ми будемо у безпеці. І це сприятиме міцності цього альянсу», - наголосив він.

Також генеральний секретар Альянсу сказав, що запросив Байдена на саміт НАТО, який має відбутися у Брюсселі на початку наступного року. Цей саміт відвідають усі лідери країн-членів НАТО.

«На цьому саміті я також надам пропозиції щодо зміцнення й адаптації НАТО», - сказав він.

Вибори президента США-2020

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко