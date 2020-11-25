Джо Байден спростував припущення про те, що він буде ініціювати розслідування щодо Трампа.

Демократ Джо Байден в перші 100 днів на посаді глави держави має намір провести міграційну реформу. Також він планує скасувати низку указів чинного президента Дональда Трампа - зокрема у сфері клімату та охорони здоров'я.

Читайте такожУ Пентагоні почали передачу влади адміністрації Байдена"Я відправлю в Сенат закон про іммігрантів, який відкриє шлях до отримання громадянства для 11 млн незареєстрованих осіб. Я також збираюся скасувати деякі з, я думаю, дуже руйнівних указів, які значно вплинули на погіршення клімату і погіршення нашого здоров'я, від метану до цілої низки речей, які зробив президент", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News, передає kommersant.

Джо Байден також спростував припущення про те, що він буде ініціювати розслідування щодо Трампа.

"Я не буду робити те, що цей президент робить, і використовувати Міністерство юстиції як інструмент, щоб наполягати на тому, що щось сталося", - сказав він.

Вибори в США

Вибори в США пройшли 3 листопада. Найбільші американські ЗМІ віддають перемогу демократу Джо Байдену. Республіканець Дональд Трамп має намір оскаржувати підсумки виборів. При цьому адміністрація Трампа повідомила про початок процесу передачі влади.

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Автор: УНІАН