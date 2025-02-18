Раніше президент Зеленський наголошував, що Україна "нічого не знала" про зустріч в Ер-Ріяді.

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори російської та американської делегацій. Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів присутності на них і президента України Володимира Зеленського, але США та Росія наполягли на зустрічі без українських представників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Співрозмовник видання зазначив, що фактичний правитель Саудівської Аравії планує поінформувати Зеленського про роль королівства у скликанні переговорів, а також про дискусії з російськими та американськими офіційними особами.

Раніше президент Зеленський наголошував, що Україна "нічого не знала" про зустріч в Ер-Ріяді.

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Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі повідомив, що Київ не запрошували на російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. За його словами, "це було сюрпризом".

Український лідер заявив, що про зустріч делегацій США і РФ дізнався з медіа. При цьому він зазначив, що не планує летіти до Саудівської Аравії для зустрічі з американцями.

"Я не поїду у Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами у Садівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки, що зв'язалися, і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом", – сказав він.

Зеленський додав, що очікує у Києві на візит представників США.

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