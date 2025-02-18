УНІАН зібрав усі головні заяви про підсумки переговорів, які обидві сторони називають "вдалими та корисними".

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між делегаціями США та Росії. За підсумками перемовин обидві сторони зробили низку заяв та назвали діалог "позитивним".

УНІАН зібрав усі деталі переговорів та заяви сторін після них.

Російську делегацію представляли очільник МЗС Сергій Лавров, помічник правителя РФ Юрій Ушаков, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Натомість з боку США на переговори прибули очільник Держдепу Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц та пецпредставник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

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Переговори тривали близько 5 годин із невеликою перервою у 15 хвилин. Під час цього сторони неформально спілкувалися.

Коментарі представників США

З'явилися перші реакції американської сторони. Делегації США та Росії погодилися "усунути подразники наших двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних представництв", заявила речник Держдепартаменту США Теммі Брюс .

Обидві сторони також погодилися призначити команди високого рівня для переговорів по Україні , "працюючи над тим, щоб якнайшвидше припинити конфлікт в Україні у спосіб, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін".

У заяві стверджується, що:

президент Трамп хоче зупинити вбивства;

Сполучені Штати хочуть миру та використовують свою силу у світі, щоб об’єднати країни;

президент Трамп – єдиний лідер у світі, який може змусити Україну та Росію погодитися на це.

Про припинення війни в Україні

Натомість Майкл Уолц зробив заяву щодо України за підсумками переговорів:

"Є деякі основні принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи, які лежатимуть в основі будь-якого типу дискусії. Але я думаю, що найважливіше те, що президент заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної країни".

Американці додали, що переговори включатимуть обговорення території та гарантій безпеки , оскільки пріоритетом буде "постійне припинення війни".

Натомість держсекретар Рубіо назвав зустріч у Саудівській Аравії "першим кроком довгого і важкого шляху":

"Важливо розуміти дві речі. По-перше, що єдиний лідер у світі, який може зробити так, щоб це сталося, який може навіть об’єднати людей, щоб почати говорити про це серйозно, - це президент Трамп. Друге, що я б сказав, це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, усі, хто бере участь у цьому конфлікті, повинні погодитися з ним, це має бути прийнятним для них".

Про поступки сторін та роль Європи

Рубіо каже, "щоб покласти край будь-якому конфлікту, усі сторони повинні зробити поступки". Також він натякнув, що ЄС братиме участь у переговорах.

Волц натомість додав, що США говоритимуть з обидвома сторонами конфлікту, нагадавши, що після розмови з Путіним Трамп відразу набрав Зеленському. Радник впевнений, що човникова дипломатія буде дієвою у цьому випадку.

Волц також заявив, що Європа повинна бути лідером у питанні гарантій безпеки для України. Він також заявив, що європейцям потрібно прийняти "важке рішення" про збільшення оборонних витрат.

Про партнерство США-Росія

Також американська делегація підтвердила, що дати саміту Путін-Трамп не узгодили. Втім, лідери чекають на ці переговори.

Рубіо каже, що частина уваги зосереджена на "забезпеченні того, щоб наші дипломатичні представництва могли функціонувати" та підтримувати "живі дипломатичні" відносини.

Другим елементом, за його словами, є проведення мирних переговорів щодо України, які включатимуть "взаємодію та консультації" з Україною та партнерами в Європі.

Він заявив, що мир в Україні стане "ключем для партнерства з росіянами геополітично, з питань, що становлять спільний інтерес, і відверто економічно".

Про санкції проти РФ

Рубіо заявив, що санкції – це наслідок війни, яку Росія розпочала проти України. За його словами, США не мають наміру заздалегідь визначати умови їх ослаблення.

"Європейському союзу також у якийсь момент доведеться взяти участь у переговорах, оскільки у них також діють запроваджені раніше санкції", - сказав він.

Уникнення відповідей

Стосовно ряду більш детальних політичних питань – наприклад, чи можуть будь-які мирні переговори включати пропозицію визнати окупований Крим територією Росії або зняти Сергія Лаврова з-під санкцій США – делегація США намагається уникати чіткої відповіді, кажучи натомість, що вони не готові "вести переговори або обговорювати кожен елемент", оскільки сторони "ще не на такому рівні розмов".

Заяви російських делегатів

Ушаков заявив, що переговори "пройшли добре", з ранніми дискусіями щодо України, умов саміту Трампа і Путіна. За його словами, розмова була "серйозною з усіх питань".

Про "корисні переговори"

Також Ушаков каже, що російсько-американські переговори щодо України розпочнуться "в свій час", це вирішить Путін. Окремі команди російсько-американських переговірників почнуть контакти щодо України найближчим часом. Щодо зустрічі Трамп-Путін Ушаков сказав:

"Ми готові до цього, але поки що важко говорити про конкретну дату зустрічі двох лідерів".

Водночас Лавров похвалив американсько-російські переговори. Він каже, що переговори були "дуже корисними", оскільки сторони "не просто слухали, а чули одна одну":

"У мене є всі підстави вважати, що американська сторона розуміє нашу позицію".

Лавров також заявив, що обидві сторони домовилися почати "якнайшвидше" процес мирних переговорів щодо України, і Росія чекатиме, поки США підтвердять своїх представників для переговорів, а потім призначить своїх.

"Після цього почнуться відповідні консультації, які будуть регулярними", - каже він.

Про війська НАТО в Україні

Лавров також назвав "абсолютно неприйнятним" розгортання військ НАТО в Україні" та повторив тезу про те, що війни не було б, "якби Трамп був президентом". Ось що він сказав:

"Президент Путін неодноразово наголошував, що розширення НАТО і поглинання України НАТО є прямою загрозою Російській Федерації та нашому суверенітету. І ми сьогодні пояснили, що будь-яка поява збройних сил з країн НАТО під якимось прапором, під прапором Європи чи під прапорами, нічого не змінює. Звичайно, це абсолютно неприйнятно"

Реакція України

На цей час переговори США-Росія прокоментував президент України Володимир Зеленський. Під час візиту в Туреччину він заявив, що ці переговори - це розмова про Україну "без України":

"Переговори ведуться між представниками Росії та представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну – знову про Україну – і без України".

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