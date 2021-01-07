Ордер на арешт був виданий за звинуваченням в умисному вбивстві, яке тягне за собою смертну кару.

Судові органи Іраку заявили, що в четвер був виданий ордер на арешт американського президента Дональда Трампа у зв'язку з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані.

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Ордер на арешт був виданий за звинуваченням в умисному вбивстві, яке тягне за собою смертну кару в разі засудження. Навряд чи це буде здійснено, але символічно в останні дні президентства Трампа, повідомляє AP.

Зазначимо, що це не перший ордер на арешт Трампа. Раніше Іран видав ордер на арешт американського президента, і мало того - попросив Інтерпол допомогти в затриманні. У Тегерані заявили, що Трамп і ще три десятки політичних і військових представників США взяли участь у вбивстві генерала Касема Сулеймані на початку минулого року. Дональда Трампа, який опинився на чолі списку, Тегеран обіцяє переслідувати навіть по завершенні президентської каденції.

Вбивство генерала Сулеймані: що відомо

Глава спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані був убитий в результаті авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року. Вашингтон пояснив своє рішення тим, що генерал представляв загрозу для американців.

Тегеран пообіцяв помститися за вбивство генерала.

Іран скоротив свої зобов'язання з ядерної угоди, а парламент країни прийняв законопроект, за яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

8 січня Іран запустив 15 ракет по військових базах США в Іраку.

У відповідь на дії Ірану Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій.

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Переклад: Катерина Лиманська