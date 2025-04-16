Проблеми в 'раю': база США в Іспанії напружено чекає ймовірного виходу з НАТО, - FT

Очікується, що США не виведуть увесь контингент військ, а зберігатимуть сили для захисту дипмісій - зокрема есмінці й підрозділи морпіхів.

База США в Іспанії готується до потенційного виходу з НАТО на тлі різких заяв президента Дональда Трампа. Військові почуваються тут, як в "раю", пише Financial Times.

"По суті, рай"

На іспанському пляжі заходить сонце. Люди безтурботно відпочивають, граються собаки, а на цьому фоні з’являються два американські есмінці. Це частина флоту з п’яти кораблів США, розміщених на базі в Роті - ключовому об’єкті США в Європі, здатному збивати балістичні ракети.

Шостий корабель обіцяний ще у 2022 році, але з Дональдом Трампом у Білому домі це не гарантовано. Його заклики до Європи покінчити з десятиліттями "халяви" змушують союзників сумніватися в стабільності американської присутності.

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База в Роті з'явилася завдяки угоді між США та Іспанією 1953 року. Тут - злітна смуга, три пірси, найбільші об’єкти з озброєння й пального в Європі. За словами Пентагону, вона критично важлива для проекції сили США на Середземне море, Північну Африку та Близький Схід.

Рота відома ще й рекордною кількістю піцерій. Місцевий підприємець Джеймс Бем сказав: "Це, по суті, рай".

На межі розвалу

Втім, стратегічність і комфорт не гарантують майбутнього. У січні глава Пентагону Піт Гегсет попередив: "Захист США не триватиме вічно". Держсекретар Марко Рубіо назвав розмови про скорочення військової присутності США в Європі "істерикою та гіперболою".

Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону, каже:

"Може трапитися все, що завгодно. Причиною може стати реакція на мита, підтримка України або відмова підтримати спроби Трампа купити Гренландію. Трамп міг сказати: "Слухайте, це я проти вас, хлопці. До біса вас. Захищайте себе".

Прем’єр Іспанії Педро Санчес має напружені стосунки з Трампом, критикує політику Ізраїлю в Газі, витрачає на оборону менше, ніж будь-хто в НАТО, і закликає США домовлятись з Китаєм.

База офіційно належить Іспанії, і для будь-яких змін потрібна згода Мадрида. Тут розміщено 2800 американців. Рота забезпечує дві третини місцевої економіки.

"Є інвестиції, ангари розширюються, є проєкт розширення порту", - сказав мер Хаві Руїс Арана.

Військовослужбовці сподіваються на стабільність. "У кожного своя думка", - сказав один із них.

Подружжя зі США вважає, що "на початку буде невелика складність, але це вирівняється".

Один із варіантів - виведення військ, відправлених Байденом у 2022-му. За словами адмірала у відставці Реймонда Спайсера, США зміщують фокус на Китай: "Поворот до західної частини Тихого океану є важливим фактором".

Проте навіть при скороченні США зберігатимуть сили для захисту дипмісій - зокрема есмінці й підрозділи морпіхів, що дислокуються в Роті.

Іспанське Міноборони запевняє, що з приходом Трампа "не відбулося жодних змін". Міністр економіки Куерпо каже: "Відносини США та Іспанії перебувають у одному з найкращих моментів".

Втім, Майкл Волш із Інституту дослідження зовнішньої політики попереджає, що США можуть перенести сили до Марокко - союзника Трампа з 2020 року:

"В очах адміністрації Трампа ризик розміщення військових баз США в Марокко був би набагато меншим, ніж в Іспанії. Є небезпека, що вони переграють у політичній грі з Трампом, і все розвалиться".

Вихід США з НАТО

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп не виключає зміни формату участі США в НАТО. Він розглядає можливість відмови від обов'язкового захисту європейських союзників у разі нападу на них, якщо вони не виконуватимуть повною мірою зобов'язань щодо витрат на оборону.

Видання WSJ провело аналіз щодо того, на що армії Європи здатні без США, крім військових навчань. На думку аналітиків, у європейських країн потенційно достатньо сил, щоб протистояти Росії навіть без допомоги Америки, але у європейців також є низка критичних вразливостей.

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