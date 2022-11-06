США та їхні партнери й союзники засуджуватимуть такі дії з боку Ірану.

Сполучені Штати Америки та інші країни можуть запровадити додаткові санкції проти Ірану через постачання країною зброї до Російської Федерації.

Як зазначила в інтерв’ю ICTV помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, США та їхні партнери й союзники засуджуватимуть такі дії з боку Ірану.

"А також (США та союзники – ред.) подумають над санкціями, додатковими до тих, які вже застосовуються проти Ірану, за постачання Росії цих дронів. Ми зробимо все, що ми можемо, аби запобігти поставкам зброї з Ірану до Росії", – наголосила Донфрід.

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Водночас, за словами представниці Держдепу, Сполучені Штати зроблять усе, що в їхніх силах, аби іранські ракети "ніколи не потрапили на поле бою в Україні".

Постачання Іраном зброї до РФ

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для атак на українські міста. Зокрема, за допомогою таких дронів було нанесено удари по обʼєктах критичної інфраструктури.

5 листопада 2022 року Іран вперше визнав факт постачання дронів до РФ, Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію за кілька місяців до початку її повномасштабної війни проти України.

Як стало відомо пізніше, у четвер, 4 листопада, до Москви прибув вантажний літак Іл-76 з Тегерана. Найімовірніше, він доставив нову партію озброєння для російських окупантів.

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