Іран вперше визнав, що відправляв Росії безпілотники.
Як заявив 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, передача дронів відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, пише The Washington Post.
"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни на Україні", – заявив він.
Раніше іранські офіційні особи заперечували, що передавали Росії озброєння, яке вона надалі використовувала на війні проти України.
Росія використовує проти України іранські дрони-камікадзе
Раніше повідомлялося, що в липні Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 і Mohajer-6.
За словами президента України Володимира Зеленського, українська розвідка з'ясувала, що Росія замовила у Ірану 2 тисячі 400 дронів.
Дрони-камікадзе Shahed-136: характеристики
БПЛА Shahed-136 вражають ціль із заздалегідь заданими координатами.
дальність польоту - до 1600 км;
висота польоту - до 5 км;
крейсерська швидкість - 180 км/год.
Дрони літають на поршневому, бензиновому двигуні. В ідеальних умовах точність і радіус ураження достатні для знищення, у тому числі окремо розміщеної броньованої техніки.