Глава МЗС Ірану запевняє, що передача БПЛА відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Іран вперше визнав, що відправляв Росії безпілотники.

Як заявив 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, передача дронів відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, пише The Washington Post.

"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни на Україні", – заявив він.

Раніше іранські офіційні особи заперечували, що передавали Росії озброєння, яке вона надалі використовувала на війні проти України.

Росія використовує проти України іранські дрони-камікадзе

Раніше повідомлялося, що в липні Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 і Mohajer-6.

За словами президента України Володимира Зеленського, українська розвідка з'ясувала, що Росія замовила у Ірану 2 тисячі 400 дронів.

Дрони-камікадзе Shahed-136: характеристики

БПЛА Shahed-136 вражають ціль із заздалегідь заданими координатами.

дальність польоту - до 1600 км;

висота польоту - до 5 км;

крейсерська швидкість - 180 км/год.

Дрони літають на поршневому, бензиновому двигуні. В ідеальних умовах точність і радіус ураження достатні для знищення, у тому числі окремо розміщеної броньованої техніки.