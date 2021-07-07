Міністерству оборони Афганістану передано сім об'єктів.

США завершили понад 90% всього процесу виведення військ з Афганістану.

Про це повідомляється на сайті Центрального командування США.

Міністерство оборони вивело з Афганістану матеріали, еквівалентні приблизно 984 літакам C-17. Передано в розпорядження управління логістики оборони майже 17 074 одиниці обладнання.

Також США офіційно передали Міністерству оборони Афганістану сім об'єктів.

Читайте такожУ Росії затримали консула Естонії"Процес виведення триває. За оцінками Центрального командування США, ми завершили понад 90% всього процесу виведення військ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що офіційно відсоток більше не буде оновлюватися "з метою забезпечення безпеки роботи і захисту".

Відведення військ США з Афганістану

WSJ повідомляв, що деякі країни стурбовані можливим відходом з Афганістану військ Туреччини, яка протягом багатьох років забезпечувала безпеку в аеропорту Кабула. За інформацією видання, Туреччина вже повідомила США і НАТО про можливе виведення військ. Через відхід турецьких сил деяким західним країнам доведеться переглянути плани щодо збереження навіть скороченого дипломатичного контингенту в країні, передавав kommersant.

Раніше США повідомили, що військові, необхідні для охорони американського посольства в Кабулі, залишаться після виведення військ.

Міноборони США вирішило посилити захист американських військ на період відходу. 30 квітня на тлі початку виведення військ на сході Афганістану стався теракт, в результаті якого загинули близько 30 осіб.

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Автор: Людмила Жерновська