До складу тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані входив 21 військовослужбовець ЗСУ.

Україна вивела увесь свій контингент, який брав участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча Підтримка". Українські військові повернулися додому у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) ІЛ-76МД.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці в соцмережі. "Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021", - зазначається в повідомленні.

До складу Тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані входив 21 військовослужбовець ЗСУ.

Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Читайте такожFinancial Times: Вихід США з Афганістану може принести нову війну в Україну"Отриманий досвід під час виконання завдань місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підкреслюється в повідомленні.

Місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані: деталі

Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту НАТО в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду країни допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони.

Місія НАТО в Афганістані офіційно змінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року.

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Автор: Ірина Погоріла