РФ вперше не атакувала енергетику України після заяви Трампа про 'перемир’я', - Reuters

Росіяни атакували транспортну та логістичну інфраструктуру українських міст.

У вівторок, 13 жовтня, Росія вперше не завдавала ударів по українських енергетичних об’єктах після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я". Водночас уночі російські війська атакували транспортну та логістичну інфраструктуру українських міст балістичними ракетами і дронами, пише Reuters.

У щоденному зведенні про нічні удари Міністерство оборони Росії не згадало про атаки на українські енергетичні об’єкти. Речник Кремля, відповідаючи на запитання про енергетичне перемир’я, заявив лише, що контакти тривають, але відмовився надавати додаткові подробиці.

Водночас одна з ракет впала трохи більш ніж за кілометр від підприємства, яке забезпечує теплом значну частину Львова.

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Трамп оголосив про перемир’я 11 жовтня, через два дні після заяви про угоду, яка передбачає скасування американських санкцій на експорт російського дизельного пального.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після оголошення Трампом перемир’я Київ два дні не атакував російські НПЗ. Водночас РФ продовжувала бити по енергетичних та критично важливих об’єктах інфраструктури. Зокрема, 12 жовтня російські війська атакували шість українських енергетичних об’єктів.

Чи уникала Росія ударів по енергетичній інфраструктурі в ніч на 13 жовтня навмисно, наразі невідомо.

Трамп неодноразово звинувачував українські удари по російських нафтопереробних заводах у різкому подорожчанні дизеля в США цього року. Зростання цін стало проблемою для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Однак більшість аналітиків вважають, що значно сильніше на подорожчання пального вплинула війна, яку Трамп розпочав проти Ірану.

Зеленський заявляв, що Україна підтримує ідею енергетичного перемир’я, однак звинувачував Москву в його порушенні. При цьому Росія офіційно не підтверджувала, що погодилася на таке перемир’я.

"Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, ми відповідатимемо", – заявив Зеленський на безпековій конференції у Варшаві.

"Енергетичне перемир’я" Трампа - останні новини

11 жотвня президент США Дональд Трамп оголосив, що Україна та Росія нібито домовилися більше не бити по енергетичних об'єктах одна одної. Втім, у Києві про таку угоду до цього нічого не знали. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Трампа його здивувала.

Пізніше представник Білого дому заявив, що ініціатива Трампа стосувалася лише атак на нафтопереробні заводи.

За кілька днів до заяви Трампа, за даними ЗМІ, Росія домагалася від США скасування санкцій в обмін на свою згоду на енергетичне та морське перемир’я у війні з Україною.

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