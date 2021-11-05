ФБР раніше заявило, що DarkSide несе відповідальність за кібератаку на американський трубопровід Colonial.

Державний департамент оголосив про винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе американській владі ідентифікувати або визначити місцезнаходження людей, які керують роботою DarkSide, кіберзлочинної організації, яка, за даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), базується в Росії.

ФБР раніше заявило, що DarkSide несе відповідальність за кібератаку на американський трубопровід Colonial, яка викликала зупинку його роботи на кілька днів, що призвело до стрибка цін на бензин, черг на автозаправках і нестачі палива в декількох штатах на південному сході США.

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У Держдепартаменті також заявили про виплату винагороди в розмірі до $5 млн за інформацію про будь-якого з учасників злочинних операцій, в яких була задіяна програма-вимагач DarkSide.

"Пропонуючи цю нагороду, Сполучені Штати демонструють свою прихильність захисту жертв програм-вимагачів по всьому світу від експлуатації з боку кіберзлочинців", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

У керівництві трубопроводу Colonial заявили про те, що компанія заплатила хакерам майже $5 млн в біткойнах, щоб відновити доступ до своїх внутрішніх систем. У червні Міністерство юстиції США змогло стягнути з вимагачів близько $2,3 млн, повідомляє Голос Америки.

Оператор Colonial Pipeline

Colonial Pipeline забезпечує приблизно 45% поставок бензину і дизельного палива на східне узбережжя США з НПЗ, розташованих в Мексиканській затоці. Поставки були припинені 7 травня через хакерську атаку. Обмеження роботи трубопроводу призвело до зростання цін на бензин, а також викликало перебої з поставками палива по всій країні.

Автор: Ірина Погоріла