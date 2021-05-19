Через новий збій дистриб’юторам палива стало важче направляти поставки.

У постраждалій від нападу хакерів системі найбільшого у США трубопроводу Colonial Pipeline знову фіксують мережеві проблеми.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також10 нових функцій в програмі "Дія": які послуги з'явилися в додатку

Через новий збій дистриб’юторам палива стало важче направляти поставки, зокрема вносити у заявки зміни та відстежувати статус замовлення у реальному часі.

Клієнтам також доводиться використовувати додаткову комунікаційну систему для доступу до мереж Colonial Pipeline.

Останні проблеми у роботі серверів були викликані зусиллями з посилення захисту систем мережі та не пов’язані з програмами-вимагачами чи яким-небудь іншим типом повторного зараження, стверджують у компанії.

Що сталося

Через кібератаку на трубопровід Вашингтон був змушений оголосити надзвичайний стан, що передбачає, зокрема, відновлення транспортування палива шляхом залучення кораблів.

Трубопровід Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що складає 45% від усіх поставок дизелю, бензину й авіакеросину на Східному узбережжі.

В масштабній кібератаці Вашингтон звинуватив російську групу DarkSide, яка використовувала для цього програми-вимагачі.

Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%, але наслідки будуть гіршими, якщо процес відновлення займе більше часу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська