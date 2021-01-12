Після ухвалення документа віце-президент Майк Пенс матиме 24 години, аби відреагувати на цей заклик.

Палата представників США розглядає резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса взяти на себе виконання обов’язків президента.

Як повідомляє телеканал CBS News, розгляд резолюції ініціювали представники Демократичної партії.

У проекті резолюції висловлюється заклик до Пенса "негайно скористатися його повноваженнями відповідно до четвертого розділу 25-ї поправки (Конституції США), скликати і мобілізувати головних посадових осіб виконавчих департаментів в уряді для того, щоб оголосити те, що є очевидним для народу, який перебуває у страху: що президент не здатний успішно виконувати свої службові обов'язки".

У зв'язку з цим конгресмени закликатимуть Пенса "взяти на себе виконання обов'язків президента".

Очікується, що Палата представників голосуватиме за цю резолюцію сьогодні ввечері за місцевим часом. Потім у Пенса буде 24 години, аби відреагувати на цей заклик.

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Ситуація після виборів у США: що потрібно знати

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу за “підбурювання до заколоту”. Голосування за цей документ може відбутися у середу, 13 січня.

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Автор: Віталій Саєнко