Сьогодні у нижній палаті офіційно представлять проект відповідної резолюції.

Палата представників Конгресу США оприлюднила проект резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Читайте такожТрамп не вірить, що його відсторонять від посади - BloombergПро це повідомляє СNN з посиланням на опублікований текст документа.

Представники демократичної більшості у нижній палаті Конгресу готуються оголосити імпічмент Трампу за «підбурювання до заколоту».

Телеканал зазначає, що сьогодні демократи офіційно представлять проект відповідної резолюції.

Зокрема, демократи мають намір звинуватити Трампа у «підбурюванні до заколоту» за його роль у безладах, які відбувалися під час штурму Капітолію минулого тижня.

Єдина стаття, за якою вони планують оголосити Трампу імпічмент, стосується «постійних оманливих» тверджень Трампа про те, що він начебто виграв вибори і його виступу перед натовпом прихильників у Вашингтоні 6 січня, які потім увірвалися у будівлю Капітолію. Також це стосується телефонної розмови Трампа і республіканського секретаря штату Джорджія, під час якої він закликав «знайти» достатню кількість голосів для нього, аби виграти вибори президента.

«При цьому всьому, президент Трамп створив серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів і їхнім інституціям уряду», - йдеться у резолюції.

«Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у мирну передачу влади і поставив під загрозу рівноправну гілку влади. У зв’язку з цим він не виправдав свою довіру як президент, що призвело до явних травмувань людей Сполучених Штатів», - сказано у резолюції.

Резолюція щодо імпічменту є першим кроком до проведення голосування з імпічменту цього тижня, аби зробити Трампа першим президентом в історії, якому було оголошено імпічмент двічі.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи закликають віце-президента США Майка Пенса впродовж 24 годин оголосити про застосування 25-ї поправки до Конституції США, аби усунути Трампа від влади. Якщо цього не станеться, демократи винесуть розгляд питання імпічменту у сесійну залу.

Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо

Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в «підбурюванні до заколоту» у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.

Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.

Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.

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Автори: Катерина Шварц, Віталій Саєнко