Палата представників Конгресу США оприлюднила проект резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.
Читайте такожТрамп не вірить, що його відсторонять від посади - BloombergПро це повідомляє СNN з посиланням на опублікований текст документа.
Представники демократичної більшості у нижній палаті Конгресу готуються оголосити імпічмент Трампу за «підбурювання до заколоту».
Телеканал зазначає, що сьогодні демократи офіційно представлять проект відповідної резолюції.
Зокрема, демократи мають намір звинуватити Трампа у «підбурюванні до заколоту» за його роль у безладах, які відбувалися під час штурму Капітолію минулого тижня.
Єдина стаття, за якою вони планують оголосити Трампу імпічмент, стосується «постійних оманливих» тверджень Трампа про те, що він начебто виграв вибори і його виступу перед натовпом прихильників у Вашингтоні 6 січня, які потім увірвалися у будівлю Капітолію. Також це стосується телефонної розмови Трампа і республіканського секретаря штату Джорджія, під час якої він закликав «знайти» достатню кількість голосів для нього, аби виграти вибори президента.
«При цьому всьому, президент Трамп створив серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів і їхнім інституціям уряду», - йдеться у резолюції.
«Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у мирну передачу влади і поставив під загрозу рівноправну гілку влади. У зв’язку з цим він не виправдав свою довіру як президент, що призвело до явних травмувань людей Сполучених Штатів», - сказано у резолюції.
Резолюція щодо імпічменту є першим кроком до проведення голосування з імпічменту цього тижня, аби зробити Трампа першим президентом в історії, якому було оголошено імпічмент двічі.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи закликають віце-президента США Майка Пенса впродовж 24 годин оголосити про застосування 25-ї поправки до Конституції США, аби усунути Трампа від влади. Якщо цього не станеться, демократи винесуть розгляд питання імпічменту у сесійну залу.
Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо
- Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в «підбурюванні до заколоту» у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.
- Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.
- Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.
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