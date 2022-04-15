В адміністрації Байдена анонсували обмеження щодо тих, хто підриває санкції проти РФ.

Сполучені Штати анонсували нові заходи щодо боротьби з ухиленням Росії від санкцій. Їх оголосять впродовж "найближчого тижня-двох".

Про це заявив радник президента США Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

За його словами, цьому питанню Білий дім присвятить "найближчі дні".

"Гадаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих (країни та організації - УНІАН) хто намагається сприяти ухиленню Росією від санкцій. При чому, як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", – сказав Салліван.

Як писав УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва країни.

В Грузії переконують, що не допомагають РФ обходити санкції.

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