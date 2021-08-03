У них є час до 3 вересня.

Влада США передала Росії список з 24 російських дипломатів, які повинні покинути країну до початку вересня 2021 року.

Про це в інтерв'ю виданню The National Interest повідомив посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов.

Дипломати повинні покинути країну до 3 вересня. За словами посла, замінити їх Росія не зможе.

"Ми отримали список з двадцяти чотирьох дипломатів, які, як очікується, залишать країну до 3 вересня 2021 року. Практично всі вони поїдуть без заміни, тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз", - зазначив він.

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Автор: Людмила Жерновська