Громадянина України засудили до 3 років і 4 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

У Федеральній службі безпеки Російської Федерації заявили про засудження українця за звинуваченням у нібито приготуванні до контрабанди деталей до зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомляє ФСБ РФ на своєму сайті.

"Рішенням Йошкар-Олінського міського суду Республіки Марій Ел громадянин України визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготування до контрабанди обладнання, яке може бути використане при створенні озброєнь і військової техніки) КК Росії і засуджений до 3 років і 4 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українця "взяли на гарячому".

Читайте також12-річна росіянка стала сиротою: її сім'я померла після вакцинації"Припинена контрабанда продукції військового призначення - головок самонаведення зенітно-ракетного комплексу в Україну", - заявляють у ФСБ.

У російському відомстві також стверджують, що в процесі попереднього слідства "виявлені і вилучені документи, що свідчать про приналежність засудженого громадянина до діяльності Служби безпеки України".

"При здійсненні протиправної діяльності винна особа використовувала підроблені документи, псевдоніми, застосовувала заходи конспірації", - додали в ФСБ.

УНІАН поки не вдалося отримати коментар щодо цієї інформації в Службі безпеки України.

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Автор: Тетяна Поляковська