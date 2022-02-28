Деяким працівникам посольства Штатів в Мінську можна виїхати.

Сполучені Штати Америки призупинили роботу американського посольства в Мінську.

Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена

"Державний департамент США призупинив діяльність нашого посольства у Мінську (Білорусь) і дозволив добровільний від'їзд співробітників, чия дільність не пов'язана з надзвичайною допомогою, і членів родин нашого посольства у Москві (Росія). Ми вжили ці кроки у зв'язку з питаннями безпеки та охорони, які обґрунтовані неспровокованою й несправедливою атакою російських військових сил в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що білоруські війська можуть вступити у війну Росії проти України на стороні російських загарбницьких сил.

З самого початку подальшого вторгнення сил Росії в Україну з території Білорусі на територію України заходять російські війська з важкою технікою, а також з білоруської території обмінюються українські міста, цивільні об'єкти, житлові будинки та різні інфраструктурні об'єкти ракетами, звідти летять літаки та гвинтокрили.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.