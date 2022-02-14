Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні макрофінансову допомогу.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter за підсумками чергової розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу", - повідомив Кулеба.

Інших подробиць щодо цієї допомоги Кулеба не розповів.

Також глава МЗС відзначив, що окремо обговорив з держсекретарем США діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. "Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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