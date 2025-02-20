Резолюцію підтримало понад 50 країн.

США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, присвяченого трьом рокам вторгнення Москви в Україну, в якому підтримується територіальна цілісність Києва і засуджується російська агресія

Про це повідомили Reuters три дипломатичні джерела, що є потенційно різкою зміною позиції наймогутнішого західного союзника України.

Зазначається, що цей крок, мабуть, відображає зростаючий розкол між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, чия команда провела переговори з Росією без участі Києва.

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"Ця суперечка є серйозною політичною кризою для України, яка використала десятки мільярдів доларів військової допомоги США, узгодженої за попередньої адміністрації США, щоб пережити вторгнення Росії, а також отримала дипломатичну підтримку", - йдеться у статті.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавтором таких резолюцій на підтримку справедливого миру на Україні", - заявило одне з джерел видання.

За словами одного зі співрозмовників агентства, резолюцію підтримало понад 50 країн. Які саме це держави, він не уточнив.

Важливо, що Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії протягом усього найбільшого конфлікту на європейській землі з часів Другої світової війни. Неясно, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може передумати.

Зазначається, що голосування в ООН, яке розглядають як важливий показник глобальної підтримки України на тлі зсуву адміністрації Трампа в бік позиції Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але з меншою ймовірністю отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї. Друге дипломатичне джерело сказало:

"На даний момент ситуація така, що вони (США) не підпишуть його".

Він додав, що тривають спроби отримати підтримку від інших країн, включно з Глобальним Півднем.

Зміна позиції США щодо війни в Україні

Раніше стало відомо, що США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами західних чиновників, через це є загроза зриву традиційної демонстрації єдності. Вони розповіли, що участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті G7 теж не погоджена.

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