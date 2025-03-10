Подробиць щодо можливого візиту наразі немає.

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході – Стівен Віткофф планує відвідати Москву.

Про це повідомляє кореспондентка Bloomberg Еннмарі Хордерн із посиланням на обізнані джерела. За її словами, в Росії Віткофф планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.

"Посланець президента Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним", – написала журналістка.

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Подробиць щодо можливого візиту наразі немає.

США і Росія

З приходом на пост президента США Дональда Трампа, політика Вашингтона щодо РФ радикально змінилася. Американський лідер вже мав телефонну розмову із правителем Росії Володимиром Путіним. Крім того, Трамп продовжує стверджувати, що Росія хоче миру. Нещодавно він навіть сказав, що із Кремлем в питанні досягнення миру йому працювати простіше, ніж з Україною.

"Щиро кажучи, мені все важче мати справу з Україною, і у них немає козирів. Можливо, легше мати справу з Росією", – заявляв він.

Крім того, США почали виправдовувати Росію на міжнародній арені. Не так давно в ООН було представлено американський проєкт резолюції щодо України, де РФ не називають агресором. Документ містить загальні заклики до "мирного вирішення конфлікту".

Bloomberg також повідомляє, що США блокують створення групи для протидії тіньовому флоту РФ. Під час обговорення проєкту спільної заяви G7 Вашингтон намагався видалити слово "санкції", та формулювання, яке посилається на "здатність Росії вести війну" проти України, замінивши його словами "отримувати дохід".

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