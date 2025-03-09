Вашингтон також намагався видалити слово "санкції" з проєкту спільної заяви G7.

Сполучені Штати Америки відхилили пропозицію Канади щодо створення робочої групи, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів.

Про це повідомляє Bloomberg. Відомо, що ідею про створення робочої групи для протидії тіньовому флоту РФ Канада готує для погодження на саміті G7. Проте під час переговорів щодо спільної заяви у Вашингтоні наполягали на посиленні формулювань щодо Китаю та помʼякшенні риторики щодо Росії.

Видання змогло ознайомитися з проєктом заяви. З нього зрозуміло, що США не лише наклали вето на пропозицію Канади про створення спеціальної групу для моніторингу порушень санкцій. Вашингтон також намагався видалити слово "санкції", та формулювання, яке посилається на "здатність Росії вести війну" проти України, замінивши його словами "отримувати дохід".

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При цьому акцентується, що заява не є остаточною і може змінитися як до, так і під час саміту Великої сімки.

"Проте відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. Минулого місяця, наприклад, союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну – те, що вони робили попередні два роки – після того, як США виступили проти різкого засудження Росії", – нагадали журналісти.

Політика США щодо Росії різко змінилася

Не так давно США не підтримали заяву Світової організації торгівлі щодо України. Це сталося вперше за три роки, відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, що є черговим сигналом про зміну у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Раніше Генасамблея ООН ухвалила американський проект резолюції до третьої річниці війни в Україні. Документ під назвою "Шлях до миру" підтримали 93 країни, 8 проголосували проти, 73 утрималися (зокрема й Україна). У резолюції США Росію не називають агресором. Документ містить загальні заклики до "мирного вирішення конфлікту".

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