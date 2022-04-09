Таке рішення ухвалено після передачі Словаччиною Україні своєї зенітно-ракетної системи С-300.

США розмістять у Словаччині зенітний ракетний комплекс Patriot.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ракетний комплекс Patriot разом з американськими військовими, які його обслуговують, буде направлений до Словаччини найближчими днями, повідомляє Голос Америки.

"Тривалість розгортання ще не встановлена, оскільки ми продовжуємо консультуватися з урядом Словаччини про постійні рішення (у сфері - УНІАН) протиповітряної оборони", - сказав Остін.

Як підкреслили у Пентагоні, рішення було ухвалено після того, як Братислава оголосила про передачу Києву своєї зенітно-ракетної системи С-300.

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що тимчасове розгортання системи Patriot у Словаччині спрямоване на підтримку протиповітряної оборони країни, і це є "невід'ємною частиною масштабних зусиль", що вживаються для зміцнення східного флангу НАТО та "покращення потенціалу стримування й оборони".

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня прем'єр Словацької Республіки Едуард Хегер заявив, що Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Вас також можуть зацікавити новини: