Умови угоди викликали різку критику в США з боку республіканців, які звинуватили президента Байдена в допомозі фінансуванню терористичної діяльності Ірану.

Іран звільнив п'ять американських громадян у відповідь на розмороження США шести мільярдів доларів доходів Ірану від нафти, а також зняття федеральних звинувачень проти п'ятьох громадян Ірану.

Як повідомляє The New York Times, п'ятеро американців у понеділок мали вилетіти до Дохи, столиці Катару, для обміну з двома громадянами Ірану. За словами офіційних осіб США, ще троє відмовилися повернутися в Іран.

Водночас США повідомили Ірану, що завершили переказ близько 6 мільярдів доларів іранських доходів від нафти з Південної Кореї на рахунок у катарському банку.

Відео дня

Високопоставлені помічники президента США Джо Байдена заявили, що фінансові санкції і суворий моніторинг не дозволять Ірану витрачати гроші ні на що, крім продуктів харчування, ліків та інших гуманітарних товарів. Але вони визнають, що угода може звільнити гроші, які Іран вже витрачає на ці товари для інших цілей.

Умови угоди викликали різку критику з боку республіканців, які звинуватили Байдена в сприянні фінансуванню терористичної діяльності Ірану по всьому світу. Водночас представники адміністрації Байдена заявили, що угода з Іраном була єдиним способом домогтися звільнення п'ятьох американців.

Американці -Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбаз, а також ще двоє, чиї імена не були названі на прохання їхніх сімей - були ув'язнені за необґрунтованими звинуваченнями у шпигунстві. Останні кілька тижнів вони провели в Ірані під домашнім арештом після того, як Тегеран погодився звільнити їх з в'язниці, поки не був завершений складний процес переказу 6 мільярдів доларів.

США домагаються звільнення своїх громадян, засуджених в інших країнах

Раніше заявлялося, що США хочуть послабити санкції проти РФ, щоб звільнити затриманих американців - колишнього морського піхотинця Пола Вілана та журналіста Евана Гершковича.

У квітні минулого року Білий дім домігся звільнення американця Тревора Ріда, який утримувався в Росії з 2019 року.

Вас також можуть зацікавити новини: