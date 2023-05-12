Пєсков нічого не зміг сказати про таку угоду.

Нещодавно CNN стало відомо, що Білий дім шукає варіанти, як звільнити з російського ув’язнення двох незаконно затриманих американців: колишнього морського піхотинця Пола Вілана та журналіста Евана Гершковича.

Одним із варіантів розглядалося послаблення санкцій в обмін на волю для цих двох осіб.

Видання CNN завернулося до Кремля з проханням прокоментувати, чи насправді Вашингтон готовий піти назустріч Росію у питанні часткового зняття фінансових обмежень.

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У Москві спілкуватися на цю тему відмовилися. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не захотів коментувати, чи отримувала Москва такі пропозиції від Вашингтона і чи розглядала б такі варіанти.

"Ми взагалі не будемо коментувати цю тему", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

CNN зазначає, що у Вашингтоні готові піти на такий крок через те, що у в’язницях США немає високопоставлених громадян РФ, адже раніше такі обміни вже були.

Обмін США і Росії ув’язненими: що відомо

Відзначимо, що це вже не вперше намагається "торгуватися" з Росією щодо обміну ув’язненими.

У квітні минулого року Білий дім домігся звільнення американця Тревора Ріда, який утримувався в Росії з 2019 року. У зворотньому напрямку поїхав засуджений російський контрабандист Костянтин Ярошенко. Також у грудні схожий сценарій відбувся і в обміні зірки американського баскетболу Грінера та відомого торговця зброєю Віктора Бута.

Однак росіяни відмовилися таким чином звільняти і Вілана. Його, а також Гершковича РФ вважає шпигунами. Протягом багатьох років розмов російські чиновники вказували, що в обмін на Вілана вони очікують когось, хто пов'язаний з розвідувальним апаратом Росії, заявили чинні та колишні чиновники США. У Вашингтоні очікують, що такий сценарій буде запропонований і щодо Гершковича.

Як раніше повідомлялося, власний кореспондент газети Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований російськими силовиками в кінці березня. ФСБ затримала його в Єкатеринбурзі, коли він збирав матеріал для статті про "групу Вагнера" і якраз планував чергове інтерв'ю.

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