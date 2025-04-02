Букер зміг побити попередній рекорд виступів у Сенаті.

У США сенатор-демократ Корі Букер влаштував акцію протесту, виголосивши 25-годинну промову. У ній він розповів, якої шкоди адміністрація президента Дональда Трампа завдає американській громадськості. Про це пише CNN.

Демократ із Нью-Джерсі побив рекорд свого покійного колеги Строма Термонда, який у 1957 році говорив 24 години і 18 хвилин. Букер почав свою промову о 19:00 в понеділок і пообіцяв продовжувати її доти, поки матиме фізичну можливість. Закінчилася промова о 19:19 у вівторок. Вона фактично затримала законодавчу роботу в Сенаті, оскільки затягнулася до кінця дня.

У виступі Букер попередив, що "країна перебуває у кризі", розкритикував зусилля очільника департаменту ефективності уряду США (DOGE), мільярдера Ілона Маска переглянути масштаби федеральної влади, попередив про можливі скорочення ключових програм охорони здоров’я для мільйонів американців.

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"Усього за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності, основним основам нашої демократії. Це не нормальні часи в Америці. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті США", - сказав Букер.

Зазначається, Букер є першим темношкірим американцем, який представляє Нью-Джерсі в Сенаті і одним із п’яти темношкірих сенаторів, які зараз працюють у 100-членній палаті.

Декілька демократів у Сенаті, в тому числі лідер меншості Чак Шумер, вийшли теж до трибуни, демонструючи підтримку. Букер не робив перерв у промові на 1164 сторінки, оскільки це дозволило б головуючому продовжити роботу Сенату. Єдиний раз ненадовго він призупинив промову для молитви опівдні і коли відповідав на запитання колег-демократів у Сенаті.

Політика адміністрації Трампа: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Трампа занепокоєні, що висловлювання Маска щодо програми соціального страхування суперечать заявам президента Дональда Трампа. Мільярдер нещодавно назвав програму соціального забезпечення "найбільшою схемою Понці всіх часів", а також сказав, що її "важливо ліквідувати", хоч президент перед тим обіцяв не торкатися цієї програми.

Також стало відомо, що глава Пентагону залишить без роботи близько 76 тисяч співробітників відомства. Піт Гегсет підписав відповідний меморандум, яким передбачено скорочення цивільного персоналу. Крім того, Гегсет закликав впровадити програми відкладеного виходу на пенсію і запропонував цивільним працівникам, які мають право, добровільно піти на пенсію раніше.

Нещодавно Трамп заявив, що департамент Маска DOGE припинить роботу, а генеральний директор Tesla та SpaceX, який може бути доступний для нього як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів, після цього повернеться у свою компанію.

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