За словами президента, Ілон Маск повернеться у свою компанію.

Департамент ефективності уряду США (DOGE), очолюваний мільярдером Ілоном Маском, "у певний момент" припинить свою роботу, заявив президент США Дональд Трамп. Про це пише CNN.

Трамп наголосив, що генеральний директор Tesla та SpaceX доступний для нього як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів, а після цього він повернеться у свою компанію.

"Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії", - сказав президент США про Маска.

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Коли його запитали, чи будуть працівники DOGE продовжувати роботу після того, як Маск піде, Трамп пояснив, що керівники його федеральних агентств "багато чого навчилися", і дехто захоче залишити співробітників DOGE.

"Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу, знаєте, як ми говоримо, зі скальпеля, і це те, чого ми хочемо", - додав президент США.

Департамент DOGE у США і Маск: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, ще до своєї перемоги на виборах президента Трамп оголосив, що Маск отримає посаду в його адміністрації, а саме очолить новостворений Департамент ефективності державного управління (DOGE). За задумом він мав виконувати роботу "з демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств".

На початку березня 2025 року Трамп обмежив повноваження Маска на тлі масових скорочень держслужбовців. Президент США заявляв, що голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики, а може давати рекомендації департаментам.

Також було повідомлення про те, що Маска призначено тимчасовим державним службовцем з обмеженням у 130 днів. Однак, зазначалося, глава Tesla і SpaceX може довше затриматися на посаді старшого радника глави Вашингтона і що дата закінчення перебування Маска на посаді невідома, писали ЗМІ.

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