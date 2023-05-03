Йдеться про комплекс Naval Strike Missile.

Державний департамент США затвердив можливий продаж уряду Латвії морських ударних ракетних комплексів берегової оборони і супутнього обладнання.

Орієнтовна вартість становить 110 мільйонів доларів, йдеться в заяві Агентства зі співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США. Сьогодні вони подали необхідний сертифікат, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

Відзначається, що уряд Латвії запросив закупівлю системи NSM CDS, включаючи тактичні, телеметричні та навчальні ракети, а також все необхідне обладнання.

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"Пропонований продаж підвищить здатність Латвії протистояти поточним і майбутнім загрозам в морській сфері Балтійського моря. Підвищення потенціалу берегової оборони Латвії та оперативна сумісність зі Збройними силами США і НАТО сприятимуть досягненню цілей США і Латвії в галузі оборони і безпеки в країнах Балтії", - йдеться в повідомленні.

NSM CDS: що відомо

Naval Strike Missile Coastal Defence System - це високоефективна система берегової оборони наземного базування. Дальність ураження 400-кілограмової ракети NSM становить понад 100 морських миль.

Відомо, що система NSM CDS знаходиться на озброєнні Польщі, США та Румунії. Ракета - Норвегії, Малайзії, Німеччини, США, Канади, Австралії, Іспанії, Великобританії та Нідерландів.

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