Відомо, що близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців братимуть участь у таких навчаннях.

Наступного тижня Південна Корея та Сполучені Штати Америки розпочнуть щорічні літні військові навчання, які мають на меті посилити здатність країн протистояти зброї КНДР та кіберзагрозам. Про це повідомили офіційні особи, пише Reuters.

Навчання під назвою "Ulchi Freedom Shield" будуть тривати з 19 по 29 серпня. Вони відбудуться в той час, коли Північна Корея продовжує розвиток своєї ядерної та ракетної програми та намагається запустити розвідувальні супутники.

Також у заяві військових обох країн йдеться про те, що навчання відображатимуть "реалістичні загрози" у всіх сферах, серед яких ракетні загрози з боку КНДР, а також глушіння GPS, кібератаки та інші уроки, винесені з нещодавніх подій.

Відео дня

"Альянс і надалі зміцнюватиме свої можливості і позиції для стримування і захисту від зброї масового знищення", - наголосив полковник Лі Сун Чжун, речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї під час брифінгу.

За його словами, південнокорейські військові також підтримають одночасні урядові навчання цивільної оборони "Ульчі", які проводяться за сценарієм ядерної атаки з боку КНДР.

Полковник додав, що близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців, як і минулого року, братимуть участь у 48 раундах комбінованих польових навчань, серед яких польові маневри, бойові стрільби і десантні навчання.

Водночас полковник Райан Дональд, речник Збройних сил США в Кореї, заявив, що такі навчання є одними з найбільших в Індо-Тихоокеанському регіоні, адже до них приєднаються країни-члени Командування Організації Об'єднаних Націй.

Південна Корея та КНДР - останні новини

Раніше південнокорейська розвідка повідомила, що наступним правителем КНДР може стати донька Кім Чен Ина. Зокрема було висловлено припущення, що вона є сильним кандидатом на місце свого батька. За словами розвідників, йдеться про доньку Кім Чжу Е, якій зараз 12 років.

Водночас міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР може провести ядерні навчання перед виборами в США. Відомо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин розгортає нові боєголовки, які можуть завдати удару по США та їхнім союзникам в Азії.

"Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування, якщо буде прийнято відповідне рішення. Ми не можемо виключати, що цей вирішальний момент може настати безпосередньо перед або після президентських виборів у США, щоб посилити свої важелі впливу на США", - попередив Вонсік.

Вас також можуть зацікавити новини: