Від США угоду підписав міністр фінансів Бессент.

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна", – написала вона у Facebook.

За її словами, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Ключові положення угоди є такими:

Відео дня

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності.

Рівноправне партнерство США та України. Фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

Національна власність захищена. Підписана угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями. Такі компанії як "Укрнафта" чи "Енергоатом" залишаються у власності держави.

Жодних боргів. У підписаній угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс України. Також вона стане сигналом для міжнародних гравців про те, що довгострокова співпраця з нашою державою є надійною.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. "Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю", – пише Свириденко.

Законодавчі зміни – лише точкові. Аби Фонд функціонував, потрібні лише зміни до бюджетного кодексу. При цьому Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Новий фонд буде підтримуватися американським урядом через агентство DFC. Воно допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати, пише Свириденко.

Угода про корисні копалини України

Розмови про підписання угоди про корисні копалини між США та Україною тривали кілька місяців. Документ могли підписати ще в лютому, коли до Вашингтона їздив президент Зеленський. Проте тоді в Білому домі сталася перепалка, Зеленський поїхав достроково, а угоду не підписали.

Відтоді угода зазнала кількох суттєвих змін.

30 квітня президент США Дональд Трамп сказав, що не хотів "укладати складну угоду" про корисні копалини з Україною. При цьому він наголосив, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Вас також можуть зацікавити новини: