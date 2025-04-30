Президент стверджує, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Президент США Дональд Трамп сказав, що не хотів "укладати складну угоду" про корисні копалини з Україною. Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі.

"Ми уклали угоду, де наші гроші в безпеці, де ми можемо почати бурити і робити те, що ми повинні робити", - сказав він.

Трамп стверджує, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

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"Я припускаю, що вони (Україна) будуть її дотримуватися. Я доручив цю справу Скотту (Бессенту), і він усе чудово пояснив, але плодів цієї угоди ми поки що не бачили. Вважаю, ще побачимо", - сказав президент США.

Угода про корисні копалини - подробиці

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна в останній момент попросила поміняти українсько-американську угоду про корисні копалини.

Раніше британська газета Financial Times повідомила, що між Україною і США в останній момент виникли розбіжності щодо договору про надра і його підписання може зірватися.

За даними видання, українські чиновники не згодні з твердженнями США, що Київ зажадав внести в договір якісь зміни. Як сказали співрозмовники FT в українському уряді, Вашингтон наполягає, що разом із рамковим договором мають підписати додаток про створюваний інвестиційний фонд, а Україна вважає, що його спочатку має ратифікувати Верховна рада.

За даними FT, Бессент запропонував українській делегації підписати всі документи "або повернутися додому".

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