Там заявили, що всіма способами підтримуватимуть Київ.

Влада США у питання оборони Бахмута підтримує і повністю покладаються на рішення ЗСУ.

Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає видання CNN. Він додав, що США допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у війні ставить президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чи не витрачає українська влада забагато часу на відвоювання Бахмуту, Кірбі сказав, що українці все ще "хоробро воюють" у східному місті, і бої на цій території є "дуже жорстокими".

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"...Бахмут все ще не захоплений росіянами, тож українці надають пріоритет цій битві – і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати", - пояснив позицію Кірбі.

За його словами, мова йде про "розвіддані, підтримку, зброю і можливості" і це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.

Ситуація в Бахмуті

У Бахмуті вже кілька місяців точаться запеклі бої. На взятті цього міста окупанти зосередили свої основні сили, проте ЗСУ відважно тримають місто-фортецю. Від безсилля російські пропагандисти кілька разів навіть оголошували, що місто вже взяте росіянами.

Але насправді в ході боїв ЗСУ знищили значну кількість військової техніки і живої сили окупантів.

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