За даними Мін'юсту, четверо окупантів викрали американського громадянина з будинку в селі Мілове Херсонської області, били і катували його протягом 10 днів у квітні 2022 року.

У США вперше порушили кримінальну справу про військові злочини російської армії в Україні. Двох офіцерів і їх підлеглих звинувачують в тому, що вони викрали і катували американця в Херсонській області.

Кримінальну справу Мін'юст США порушили стосовно чотирьох російських військовослужбовців. За версією слідства, офіцери Сурен Мкртчян та Дмитро Будник, а також їхні підлеглі Валерій та Назар викрали громадянина США у селі Мілове Херсонської області у квітні 2022 року.

Російські військові, йдеться в заяві Мін'юсту США, незаконно утримували чоловіка десять днів. За цей час його кілька разів побили. Крім того, американця роздягали і фотографували оголеним. Одного разу російські військові імітували страту: один із солдатів приставив до скроні полоненого зброю, дав йому можливість "вимовити останні слова", а після вистрілив у бік.

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Як відзначають "Важливі історії", Сурен Мкртчян обіймав посаду заступника начальника штабу полку в 1-му армійському корпусі так званої "ДНР". Він внесений в українську базу "Миротворець". Український Центр журналістських розслідувань писав, що Мкртчян був причетний до викрадень і зґвалтувань мирних жителів під час російської окупації лівого берега Дніпра.

Військові злочини російських окупантів

Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, причетних до звірств російських окупантів у ставленні до полонених та цивільного населення. Як повідомив прес-центр СБУ, нові військові злочини російської армії СБУ викрила завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини.

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