З дев'яти потрапили під санкції бізнес-джетів тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини та Азербайджану.

Міністерство торгівлі США включило санкційний список літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Як пишуть "Известия", в чорний список потрапили три бізнес-джета Gulfstream Aerospace G450 і один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан", два Gulfstream - G550 і G650 "Северо-Запада", один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia, а також один Airbus A319 компанії RusJet.

З дев'яти потрапили під санкції бізнес-джетів тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) і Азербайджан (Баку). Ще один Gulfstream не літав з вересня минулого року, а інший - з червня 2023-го. Літаки інших операторів припинили польоти в кінці липня-початку серпня.

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Також бюро промисловості та безпеки Мінторгу США додало до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Список поповнився 117 одиницями, які експлуатують "Аерофлот", "Перемога", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральські авіалінії", Utair, "Ямал", Smartavia та ін.

Вплив санкцій на російську авіацію

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" намагається продати свою заарештовану через санкції частку у спільній з італійською Leonardo компанії SuperJet International (SJI). Покупцем може стати інвестиційна компанія MarkAB Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів, що дозволить почати збірку російського літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в ОАЕ. Зараз SJI необхідно отримати європейський сертифікат на літак, який належить компанії "Яковлєв" (колишній "Іркут").

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