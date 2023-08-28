Російська сторона не зможе отримувати від іноземців комплектуючі на тлі санкцій.

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" намагається продати свою заарештовану через санкції частку у спільній з італійською Leonardo компанії SuperJet International (SJI).

Як повідомляє The Moscow Times, покупцем може стати інвестиційна компанія MarkAB Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів, що дозволить почати збірку російського літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в ОАЕ.

Зараз SJI необхідно отримати європейський сертифікат на літак, який належить компанії "Яковлєв" (колишній "Іркут").

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Інвестиційний офіс Абу-Дабі в червні схвалив проект будівництва лінії збірки регіональних літаків в Аль-Айні, але не розкривав інформацію про літаки, які планує виробляти.

Відзначається, що завод може бути побудований до 2025 року, а до 2026 року буде організований ланцюжок поставок необхідних комплектуючих з ОАЕ та Італії. При цьому розмір інвестицій на першому етапі оцінюють у 200 млн євро.

Опитані експерти скептично висловилися про перспективи проекту в ОАЕ. Російська сторона навряд чи зможе сприяти або отримувати від іноземців комплектуючі на тлі санкцій.

"Постануть проблеми пошуку альтернатив багатьом комплектуючим, від систем кондиціонування до унікальних шин, лінію з виробництва яких французький Michelin зупинив у 2022 році", - пояснив експерт.

Крах російської авіації

17 травня стало відомо, що після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями і компонентами, термін придатності яких закінчився. При цьому експерти вважають, що ситуація з підтриманням льотної придатності західних літаків в Росії буде ще посилюватися і загрожує дефіцитом флоту.

Крім того, 6 липня стало відомо, що Україна націоналізувала літак провідного виробника військової авіатехніки в РФ. Тоді повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Йдеться про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

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