Міністерство торгівлі США опублікувало список із 99 літаків, які літали до Росії та Білорусі, тим самим порушуючи американські санкції.
Про це йдеться у заяві американського відомства. З 24 лютого усі літаки, виготовлені у США чи в інших країнах, якщо вони містять понад 25% деталей американського походження, мають отримувати ліцензію на польоти в Росію. З 2 березня аналогічний контроль ввели й щодо Білорусі.
Попри це російські перевізники продовжили польоти в Росію без отримання ліцензій, тому тепер на ці літаки фактично накладено арешт. Міжнародні рейси на них будуть неможливими.
США заборонили заправляти ці літаки, обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами та будь-якими послугами.
Більшість літаків, які потрапили під заборону, експлуатує авіакомпанія Аерофлот. Також у список потрапили пасажирські та вантажні літаки авіакомпаній Nordwind, Utair, Azur Air, AirBridgeCargo. Серед них опинився і реактивний літак Gulfstream G650 Романа Абрамовича.
Раніше повідомлялося, що шість російських авіакомпаній на сьогодні ще продовжують виконувати міжнародні рейси, попри санкції всього світу проти злочинних дій РФ.