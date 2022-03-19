Серед 99 літаків опинився і джет російського олігарха Романа Абрамовича.

Міністерство торгівлі США опублікувало список із 99 літаків, які літали до Росії та Білорусі, тим самим порушуючи американські санкції.

Про це йдеться у заяві американського відомства. З 24 лютого усі літаки, виготовлені у США чи в інших країнах, якщо вони містять понад 25% деталей американського походження, мають отримувати ліцензію на польоти в Росію. З 2 березня аналогічний контроль ввели й щодо Білорусі.

Попри це російські перевізники продовжили польоти в Росію без отримання ліцензій, тому тепер на ці літаки фактично накладено арешт. Міжнародні рейси на них будуть неможливими.

США заборонили заправляти ці літаки, обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами та будь-якими послугами.

Більшість літаків, які потрапили під заборону, експлуатує авіакомпанія Аерофлот. Також у список потрапили пасажирські та вантажні літаки авіакомпаній Nordwind, Utair, Azur Air, AirBridgeCargo. Серед них опинився і реактивний літак Gulfstream G650 Романа Абрамовича.

Раніше повідомлялося, що шість російських авіакомпаній на сьогодні ще продовжують виконувати міжнародні рейси, попри санкції всього світу проти злочинних дій РФ.

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