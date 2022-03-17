Рейси відбуваються в Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Киргизстан, ОАЕ, Таджикистан, Туреччину та Узбекистан.

Шість російських авіакомпаній на сьогодні ще продовжують виконувати міжнародні рейси, попри санкції всього світу проти злочинних дій РФ.

Про це пише Центр Транспортних Стратегій (ЦТС).

"Попри введені низкою закордонних держав обмеження на використання свого повітряного простору, російські авіакомпанії продовжують міжнародні авіаперевезення. Шість російських авіакомпаній виконують польоти до Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, ОАЕ, Таджикистану, Туреччини та Узбекистану з сукупною частотою близько 250 рейсів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кордон літають літаки, які не мають ризику бути там затриманими.

У Росію здійснюють рейси 29 закордонних авіакомпаній із 20 країн. Серед них - Алжир, Вірменія, Бахрейн, Білорусь, Венесуела, Ізраїль, Індія, Ірак, Катар, Киргизстан, Марокко, Монголія, ОАЕ, Сербія, Сирія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина та Узбекистан.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії.

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