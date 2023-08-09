Новий пакет санкцій приурочено до третьої річниці білоруської революції.

США запровадили додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Нові обмеження, що стосуються фізичних та юридичних осіб, приурочено до третьої річниці фальсифікації результатів виборів президента Білорусі, повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що додані до санкцій вісім фізичних та п’ять юридичних осіб причетні до продовження репресій білоруського режиму щодо громадянського суспільства, співучасті в невиправданій війні Росії проти України та збагачення самого Лукашенка.

Зокрема нові санкції стосуються білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", Мінського заводу цивільної авіації 407, акціонернего товариства "Управляюча компанія Білоруського металургійного заводу" (БМЗ) холдингу "Білоруська металургійна компанія" та її дочірньої структури, Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь (ДФР).

Відео дня

Також під санкції потрапили гендиректор БМЗ Дмитро Корчик, двоє синів та дружина білоруського бізнесмена Олексія Алексіна, який вже знаходиться під санкціями США (його вважають близькою довіреною особою Лукашенка, він широко відомий як один із "гаманців" Лукашенка), керівники ДФР.

У результаті сьогоднішнього пакету санкцій все майно зазначених осіб, що перебуває у США або під контролем осіб із США, заблоковано. Фінансові установи та інші особи, які будуть співпрацювати з підсанкційними особами, також можуть потрапити під вторинні санкції.

Одночасно Державний департамент вживає заходів щодо накладення візових обмежень на 101 посадовця режиму Лукашенка за їхню участь у підриві або придушенні демократичних інститутів у Білорусі. Йдеться зокрема і про суддів, відповідальних за винесення несправедливих і надмірних політично вмотивованих вироків проти білорусів.

Річниця початку Білоруськох революції

9 серпня 2020 року в Білорусі завершилися чергові вибори президента. Білоруський Центрвиборчком оголосив переможцем Олександра Лукашенка, що викликало хвилю невдоволення серед білорусів. Впродовж кількох місяців народ Білорусі виходив на щоденні протести, які режим Лукашенка намагавсся придушувати, закорема силою.

Білоруські силовики відзначилися масовими побиттями, катуваннями та навіть згвалтуваннями громадян, що виходили на мирні акціх проесту. Також почалося придушення будь-яких оппозиційних ЗМІ та загалом винищення буд-якої оппозиційної діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: