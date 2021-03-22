Білоруські втікачі розповіли про те, як їх били, катували й ґвалтували після затримання на протестах проти Лукашенка.

Сергій стояв на невеликій крижині на Дніпрі й тяжко вдихав крижане повітря. Він втік. Але полегшення не було через біль від того, що довелося полишити батьківщину, а також через страх, що вижити до кінця непростого шляху не вдасться.

Міліція Білорусі його знову розшукувала. Сергія вже затримували минулого літа й побили у відділу. А все за участь в протестах, які спалахнули після того, як Олександр Лукашенко оголосив себе переможцем на виборах президента. Інших демонстрантів, з якими він провів якийсь час за ґратами, знову арештували. І було очевидно, що міліція знову прийде по нього теж. Тому Сергій знав, що треба тікати, - пише CNN.

Читайте такожForeign Policy: У Білорусі в'язниці чекають ціле покоління, яке могло зробити країну кращоюБілорус перетнув кордон з Україною нелегально. Багато людей до нього тікали в сусідню країну, перейшовши через ліс і кригу. Але йому не вдалося повторити цей шлях. Оточений талою кригою, Сергій поспіхом одяг гідрокостюм і ласти, щоб перепливти кордон. Білорус записав на відео половину свого шляху, який тривав дві години в Новорічну ніч. Йому довелося не просто пливти в крижаній воді, а й пробиватись через шматки криги й повзти по товстому болоті. Він був у настільки великому відчаї, щоб зважитися на таку втечу.

"Мої шкарпетки замерзли й вкрилися кригою. Я спробую проповзти туди і, сподіваюся, я не замерзну. Я орієнтуюся по зірках. Це відчуття не описати. Я тут зовсім сам", - говорив він на відео.

Сотні тисяч білорусів взяли участь у протестах по всій країні минулого року після того, як Лукашенко в серпні оголосив про свою перемогу на виборах. США і ЄС визнали голосування фальшивими й запровадили санкції проти білоруських чиновників як за шахрайство, так і за жорстокі репресії після нього.

Сергій - вигадане ім'я. Чоловік попросив CNN не називати його справжнє ім'я. Тепер він просить про політичний притулок в іншій країні. Свою історію він погодився розповісти журналістам, щоб його рідні, які лишилися в Білорусі, одного дня прочитали про те, що з ним сталося.

"Я покинув свою країну, своїх друзів і сім'ю з гірким відчуттям поразки. Я просто став біженцем, щоб почати все заново. Все, чого я досягав роками, раптом стало нічим. Навіть сьогодні я морально виснажений і не сплю ночами, переживаючи за тих, хто лишився", - розповів білорус.

Читайте такожAtlantic Council: Росія "по-тихому" почала окупацію БілорусіCNN поговорив з кількома іншими людьми з Білорусі, які втекли від репресій режиму Лукашенка, незаконно перетнувши кордон України. Ці розмови були проведені в рамках двомісячного розслідування придушення протестів в країні. В десятках інтерв'ю учасники протестів й опозиційні активісти розповідали про різні тортури: від систематичного побиття до зґвалтування міліцейським кийком.

Дезертири з білоруської міліції також передали CNN відео з міліцейських архівів. Ролики були зняті натільними камерами, камерами в машинах силовиків, а також системами відео-спостереження. Кадри викривають надзвичайну жорстокість білоруської міліції проти учасників протестів, які були неозброєними й мирними. Багато з них були підлітками.

Активісти кажуть, що режим Лукашенка впродовж останніх тижнів пом'якшив свої тактики, оскільки страх охопив опозиційний рух. Але всі бояться, що репресії знову посиляться, оскільки 25 березня повинен пройти загальнонаціональний протест. Доля білоруських акцій непокори набула більшого значення в останні місяці, оскільки антиурядові протести спалахнули в Росії після замаху на життя й ув'язнення Олексія Навального.

Російський президент Володимир Путін швидко підтримав Лукашенка в серпня, видавши йому 1,5 мільярдів доларів позики й іншу допомогу. Але білоруські протести продовжувалися. Аналітики кажуть, що Кремль стривожений як тривалістю білоруського вуличного руху за демократію, так і тим, як безпрецедентне насильство з боку міліції вплине на ставлення молодих білорусів до Москви.

"Він порізав мої труси ножем"

Відео з машини міліції починається з того, що силовики переслідують білий позашляховик, в якому їдуть демонстранти. Це 13 вересня 2020 року. І активісти в машині їдуть з протесту у центрі Мінська. Їхній автомобіль з'їжджає на узбіччя, після чого починається міліцейська бійня. На відео видно, як силовики кийками вибивають вікна в білій машині. Міліціонери обстрілюють авто демонстрантів бойовими набоями.

Людей жорстоко витягують з машини й змушують лежати обличчям до землі. У двох чоловіків кровотеча. В одного з них сильна, а в іншого кров з'явилася на щоці після того, як його повалили на асфальт. Затримані лежать і не рухаються. Інколи їхні голови піднімають за волосся й змушують назвати свої імена. Відео з натільної камери показує, як міліціонер обробляє невеличкий поріз від битого скла на своїй руці. Демонстранту з великою кровотечою, зрештою, забинтовують голову.

Читайте також"Золоте дно": фільм про розкішні палаци Лукашенка зібрав мільйон переглядів менш ніж за добуЦе відео журналісти CNN отримали від опозиційної організації ByPol, яку створили тепер вже колишні білоруські міліціонери. Це відео - одне з багатьох, які опублікувала організація. На деяких видно, як затриманих демонстрантів б'ють і позначають червоною фарбою. Це означає, що з такими затриманими потрібно поводитися найбільш жорстоко.

Чоловіки й жінки в Білорусі звинувачували міліціонерів у сексуальних нападах. Андрій з Мінська розповів CNN, як його зґвалтували міліцейським кийком. Так його хотіли змусити розблокувати телефон. Міліціонери хотіли отримати дані про інших учасників протестів, з якими він дружив. CNN пише, що Андрій - теж вигадане ім'я з міркувань безпеки.

Він розповів, що відмовився називати пароль до телефона, за що його побили.

"Вони просто вдарили мене знову. Цього разу у мене, здається, була травма мозку. Тому що голова почала паморочитися. Було важко рухатися взагалі", - розповів він.

Тоді міліціонер попросив у колеги презерватив, щоб надягнути на кийок, а також ножа.

"Він порізав мої труси цим ножем. Він знову сказав, щоб я назвав пароль. Я знову відмовився, і тоді він зробив те, що зробив", - розповів Андрій.

Він додав, що відчував біль, а також шок, що хтось взагалі здатен щось подібне зробити з іншою людиною.

"Це не просто міліцейська злість, їх вчать робити це. Ми лише вперше бачимо це в таких великих масштабах. Все це тепер зачепило майже кожну сім'ю в Білорусі", - сказав він.

Масові арешти на протестах в Білорусі теж часто закінчуються такою жорстокістю. На іншому відео від ByPol видно події після акції, яка відбулася в жовтні. Десятки учасників демонстрацій змушують стояти в переповненому коридорі відділу міліції. Вони стоять лицем до стіни, їхні голови опущені. Дехто кровоточить, інші постраждали від побиття чи сльозогінного газу.

Читайте також"Втомилися і бояться": Тихановська заявила про тимчасову поразку опозиції в БілорусіНа відео офіцер міліції ходить між затриманими й вимагає назвати своє ім'я і причину, чому вони вийшли на протест. У одного з затриманих вибиті 7 зубів. Активісти пояснили CNN, що більшість людей на відео пізніше зіштовхнулися з кримінальними обвинуваченнями.

Також кадри показують, як міліціонер проходить повз людину без свідомості, яка, схоже, переживає епілептичний припадок. Але її покинули просто лежати на підлозі. Свідки кажуть, що міліціонери час від часу били непритомного ногою, щоб перевірити, чи він ще живий.

Переслідують навіть поранених

У центральному відділку Мінська в той день були дуже зайняті пошуками тих, хто зміг втекти від арешту на вулицях. Однією з таких була Аня, підліток, яка попросила не називати її справжнє ім'я. Вона втекла від міліції, яка кидала шумові гранати в учасників протестів. Вибух, який поранив її, був знятий на відео.

"Я не впала. Просто завмерла, мов олень. Стояла, думала, дихала й озиралася навколо", - пригадує дівчина.

Вона розповіла, що не могла повірити в те, що її атакували умисне. Інші учасники протесту швидко її забрали й посадили в таксі, оскільки машина швидкої допомоги була вже переповнена. В лікарні поряд з Анею лежав чоловік, його міліціонери топтали, аж поки його бедро не зламалося.

"Я почала кричати, що мені потрібна допомога. 7 людей прийшли в кімнату. Всі дивилися на мене, на моє тіло. Але ніхто не допомагав. Вони просто дивились", - розповіла дівчина.

Читайте такожЛукашенко хоче розмістити в Білорусі військові літаки РосіїЛікарі надали їй базову медичну допомогу й знеболююче, але в першу чергу провели тест на алкоголь в крові й сказали міліції про її стан і поранення. Вона боялася за свою безпеку й залишила лікарню разом з матір’ю. Але міліція не відступила. Аня показала CNN фото поранень на своїх ногах, через які їй довелося постійно лежати на дивані вдома. Того ж вечора її телефон надзвонив.

"Це була міліція. Вони питали, де я була. Я почала вигадувати. Вони сказали, що приїдуть по мене, що приїде загін. І якщо вони мене заберуть, подумала я, тоді можна попрощатися з кінцівками. Тому що ніхто не буде мене лікувати. Я боялася, що мене будуть катувати за допомогою моїх поранень", - сказала Аня.

Вона полишила Білорусь невдовзі після того. Дівчина показала CNN фрагменти гранати, які видалили з її ноги. Ще один фрагмент досі в тілі дівчини. Аня сподівається на зміни в Білорусі для її покоління. За її словами, попри те, що мирні протести не спрацювали, вони призвели до пробудження.

"У білорусів зараз є приказка, що ми не знали один одного насправді аж до минулого літа", - пригадала вона.

Читайте такожEUObserver: ЄС варто готуватися до спалаху війни в БілорусіНадії її покоління на зміни - це проблема не лише для Лукашенка, а й для Кремля. Деякі аналітики припускають, що Путін не хоче, щоб його асоціювали з жорстокими репресіями Лукашенка. Тому що це могло б налаштувати молодих білорусів проти Москви назавжди. Але, цілком можливо, що це вже сталося.

"Лукашенко не був би таким впертим і жорстоким без гарантій, що Росія завжди підтримає його. Ми не їхній народ, ми чужі. Росії начхати, що станеться з нами", - каже Аня.

Протести й затримання в Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Під час протестів постраждали, були заарештовані та затримані тисячі людей, у тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз запровадив санкції стосовно Лукашенка та його оточення.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Переклад: Лесь Димань