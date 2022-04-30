Тренування проводяться військовими Національної гвардії Флориди, які вже співпрацювали з українськими військовими ще до війни на території України.

Сполучені Штати Америки почали тренувати українських військових на військових об'єктах у Німеччині.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу для преси.

"Навчання базуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають навчання радіолокаційним системам і бронетехніці, які нещодавно було анонсовано як частину пакетів безпекової допомоги", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що тренування проводяться військовими Національної гвардії Флориди, які вже співпрацювали з українськими військовими ще до війни на території України. У середині лютого Пентагон "з метою обережності" передислокував 160 своїх нацгвардійців з України, пояснюючи це турботою про їхню безпеку.

За словами Кірбі, США проводять навчання українців у Німеччині та інших країнах Європи.

"Ці нові тренування є прямою підтримкою нещодавніх пакетів допомоги США в галузі безпеки, які покликані допомогти Україні виграти свої битви сьогодні та зміцнити сили на завтра. Ці нові системи та пов’язана з ними підготовка зміцнять здатність України протистояти оновленому наступу Росії на схід України", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, у січні цього року Yahoo News повідомляло, що ЦРУ готує українських військових для ведення бойових дій в разі вторгнення Росії. Зазначалося, що американці намагалися працювати лише зі обраними українськими підрозділами, деякі з яких були створені за наполяганням ЦРУ, і які були ізольовані від решти спецслужб. Це відбувалося через російську мережу шпигунів в українських спецслужбах.

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