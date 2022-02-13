У Пентагоні стверджують, що зберігають прихильність відносинам з українською армією.

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку службовців і прийнято "з метою обережності".

"Ми зберігаємо свою прихильність нашим відносинам зі Збройними силами України", – додав Кірбі у "Твіттері".

160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада.

"Вони залишають Україну і будуть переведені в інші місця дислокування в Європі", – йдеться в заяві Пентагону.

Раніше стало відомо, що 12 лютого Держдепартамент США також віддав наказ про евакуацію співробітників американської дипмісії в Києві, які не займають критично важливі посади, у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності на кордоні з Україною.

Австралія, Нова Зеландія, Німеччина, Італія та Нідерланди 12 лютого приєдналися до країн, які закликали своїх громадян покинути Україну.

Агресія Росії проти України – що варто знати

РФ пішла на агресію у 2014 році – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Восени минулого року Росія загострила ситуацію на кордоні з Україною, і в нашій державі та на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

На початку цього року – 10 лютого – у Білорусі розпочалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання мають завершитися 20 числа цього місяця.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що вздовж кордону нашої країни та з боку РФ і Білорусі й тимчасово окупованих територій знаходяться 140 тисяч військових.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов раніше стверджував, що російських військ біля українського кордону не вистачить для реалізації повномасштабного вторгнення.

Пізніше західні ЗМІ повідомили, що РФ може вдертися на українську територію 15 чи 16 лютого.

Євросоюз та США стверджували, що у разі нового вторгнення в Україну проти Росії запровадять серйозні санкції.

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