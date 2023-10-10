Нещодавнє рішення США перемістити літаки та кораблі ближче до Ізраїлю було спеціально спрямоване на стримування Ірану.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал К. К. Браун повідомив, що США чітко застерегли Іран від втручання в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, оскільки прагнуть запобігти подальшому розширенню смертоносного конфлікту.

Як пише Financial Times, Браун заявив, що нещодавнє рішення США перемістити авіаносну ударну групу та військові літаки ближче до Ізраїлю було спеціально спрямоване на стримування Ірану. Офіційні особи США готуються до тривалого конфлікту і доклали значних зусиль, щоб перешкодити ворогам Ізраїлю скористатися безладдям, спричиненим нападами.

"Наші дії спрямовані не лише на підтримку Ізраїлю, але й на стримування будь-яких інших організацій, які можуть вирішити підтримати ХАМАС у цьому конкретному конфлікті з Ізраїлем", - сказав Браун.

Відео дня

Він підкреслив, що США надіслали "сильне повідомлення" про те, що не бажають розширення конфлікту, "і ідея полягає в тому, щоб Іран отримав це повідомлення голосно та чітко".

Роль Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

Палестинські бойовики руху ХАМАС, що стоять за раптовим нападом на Ізраїль, почали планувати напад принаймні рік тому за ключової підтримки іранських союзників, які надали військову підготовку та логістичну допомогу, а також десятки мільйонів доларів на зброю. Водночас, ніяких доказів прямої участі Ірану в конфлікті в Ізраїлі не виявлено.

Раніше США для демонстрації сили перекидають свої кораблі та літаки ближче до Ізраїлю.

Іран заперечує свою пряму роль у суботньому нападі, водночас деякі іранські чиновники публічно вітали напад, підкреслюючи свої тісні зв'язки з ХАМАС.

Вас також можуть зацікавити новини: