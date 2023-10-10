За словами офіційних осіб, Іран "широко замішаний" у підтримці палестинських бойовиків, але ніяких доказів його прямої участі в різанині в Ізраїлі не виявлено.

Палестинські бойовики руху ХАМАС що стоять за раптовим нападом на Ізраїлі, почали планувати напад принаймні рік тому за ключової підтримки іранських союзників, які надали військову підготовку та логістичну допомогу, а також десятки мільйонів доларів на зброю.

Про це заявили чинні та колишні представники західних і близькосхідних розвідок, пише The Washington Post.

Хоча точна роль Ірану у суботньому насильстві залишається неясною, за словами чиновників, цей напад відображає багаторічні амбіції Тегерана оточити Ізраїль легіонами воєнізованих формувань, озброєних все більш досконалими системами озброєння, здатними завдати удару глибоко всередині єврейської держави.

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ХАМАС отримав вигоду від підтримки Ірану

Палестинська бойова організація ХАМАС, що базується в Газі, яка здійснила напад, історично зберігала певний ступінь незалежності від Тегерану порівняно з справжніми іранськими проксі-угрупованнями, такими як ліванська Хезболла. Але в останні роки ХАМАС отримав вигоду від масових вливань іранських грошей, а також технічної допомоги у виробництві ракет і дронів з удосконаленими системами наведення, а також від навчання військовій тактиці - деякі з яких проводилися в таборах за межами сектора Гази.

Американські та ізраїльські чиновники заявили, що поки що не мають переконливих доказів того, що Іран санкціонував або безпосередньо координував напад, в результаті якого загинуло понад 900 ізраїльтян і тисячі були поранені. Але чинні та колишні співробітники розвідки заявили, що напад мав ознаки підтримки з боку Ірану, а чиновники в Тегерані публічно хвалилися величезними сумами військової допомоги, наданої ХАМАСу в останні роки.

"Якщо ви навчаєте людей користуватися зброєю, ви очікуєте, що вони в кінцевому підсумку її застосують", - сказав представник західної розвідки на умовах анонімності. Чиновник і другий західний аналітик, який має доступ до секретної розвідувальної інформації, заявили, що аналіз, проведений після нападу, вказує на багатомісячну підготовку з боку Хамасу, що почалася як мінімум ще в середині 2022 року.

Більше десятка аналітиків розвідки і військових експертів висловили здивування скритністю і витонченістю нападу ХАМАС, яке включало в себе скоординовані рейди через ізраїльський кордон сотень бойовиків, що пересувалися сушею, морем і в повітрі, включаючи моторизовані параплани. Наземний наступ супроводжувався роями ракет і безпілотників, які почали проноситися через кордон рано вранці в суботу, вражаючи цілі з точністю, небаченою в попередніх атаках ХАМАС. Хоча палестинська група має боєздатні сили та місцеві лінії для складання ракет і безпілотників, атака суботнього масштабу була б надзвичайно складною без значної зовнішньої допомоги, кажуть аналітики.

"Обсяг підготовки, логістики, зв'язку, персоналу та озброєння має величезний вплив. Це передбачає як причетність Ірану, враховуючи складність атаки, так і підкреслює колосальний провал розвідки", - сказав Марк Полімеропулос, колишній старший оперативний офіцер ЦРУ, який служив у контртерористичних підрозділах на Близькому Сході.

Використання парапланів - що нагадує напад Народного фронту визволення Палестини в Ізраїлі в 1987 році, в результаті якого загинуло кілька солдатів, - "звичайно, вимагав навчання за межами Сектора Гази", - додав Полімеропулос.

"Що я можу сказати без сумніву, так це те, що Іран в цілому замішаний в цих нападах. Іран протягом десятиліть був основним прихильником ХАМАС. Вони забезпечили їх зброєю. Вони організували їм навчання. Вони надали їм фінансову підтримку. Отже, з точки зору широкої співучасті, ми абсолютно ясно уявляємо собі роль Ірану", - заявив в інтерв'ю CBS News заступник радника Білого дому з національної безпеки Джонатан Файнер.

Іран заперечує свою участь

Іран заперечує свою пряму роль у суботньому нападі, одночасно вихваляючи бойовиків ХАМАС, які його вчинили.

"Ми не беремо участі у відповіді Палестини, оскільки її приймає виключно сама Палестина", - йдеться в заяві місії Тегерана при ООН.

Однак інші іранські чиновники публічно вітали напад, підкреслюючи свої тісні зв'язки з ХАМАС.

Допомога ХАМАСу від Ірану - що відомо

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія визнав в інтерв'ю минулого року, що його група отримала 70 мільйонів доларів військової допомоги від Ірану. Згідно зі звітом Державного департаменту за 2020 рік, Іран щороку надає близько 100 мільйонів доларів палестинським терористичним угрупованням, включаючи ХАМАС, палестинський Ісламський джихад та Народний Фронт визволення Палестини (Головне командування).

Діючі та колишні співробітники розвідки підтвердили, що Іран надав ХАМАСу технічну допомогу у виробництві понад 4000 ракет і озброєних дронів, запущених на Ізраїль з суботи. Деякі бойовики Хамасу також пройшли навчання передовій військовій тактиці, в тому числі в ліванських таборах, укомплектованих технічними радниками з іранського Корпусу вартових ісламської революції і "Хезболли", повідомили офіційні особи.

Бойовики ХАМАС, які пройшли навчання, швидше за все, були елітними офіцерами, які передавали навички іншим бойовикам в самій Газі, говорить Майкл Найтс, експерт з підтримуваних Іраном угруповань і засновник блогу Militia Spotlight.

"Це підхід "навчати тренера". Вам не потрібно багато робити, щоб навчити когось керувати системою безпілотників, що вже не є складним завданням",-сказав Найтс.

З іншого боку, за його словами, загальновійськові можливості прориву, продемонстровані під час суботнього штурму, "явно десь практикувалися і ретельно планувалися. В результаті загальновійськових атак впав цілий ряд укріплених позицій. І це просто так не робиш".

Протягом багатьох років головним союзником Ірану в Секторі Гази була інша угруповання: палестинський Ісламський джихад. Але поступово Тегеран почав зміцнювати свої зв'язки з лідерами ХАМАС і збільшувати його підтримку, говорить Рей Такей, старший науковий співробітник з близькосхідних досліджень Ради з міжнародних відносин.

"Ці відносини поглибилися за останні кілька років. Це фінансові, політичні і, в якійсь мірі, оперативні" - сказав Такей.

Майкл Айзенштадт, директор програми досліджень в області оборони і безпеки Вашингтонського інституту сказав, що відносини з Іраном розвинулися в результаті мирного процесу в Осло на початку 1990-х років, коли Тегеран шукав способи зірвати зусилля з укладення мирної угоди між палестинцями та Ізраїлем. Саме тоді Іран вперше представив ноу-хау - вибухові пояси, які використовували палестинські терористи-смертники.

За його словами, кампанії терористів-смертників, що проводяться як ХАМАСом, так і Ісламським джихадом, мали "значний вплив" на мирний процес. ХАМАС запустив свою першу саморобну ракету "Касам" у 2001 році під час Другої інтифади. Але це було дуже елементарно, з використанням труб і саморобної паливної суміші, отриманої з цукру та інших поширених компонентів.

"Іран протягом багатьох років надавав ХАМАСу велику допомогу в плані ракетних можливостей. Головною зброєю іранських довірених осіб є ракети, і їх стає все більше. Ви бачите це скрізь - в Іраку, ХАМАСІ, у хуситів, в Хезболлі. Це багато в чому натхнене іранським прикладом і порадами", - сказав Айзенштадт.

ХАМАС - незалежний суб'єкт

Однак інші аналітики підкреслили репутацію ХАМАСа як незалежного суб'єкта, здатного проводити витончені терористичні операції без зовнішніх вказівок або нагляду.

"Це війна між ХАМАСом і Ізраїлем, в якій Іран підтримує ХАМАС, але ХАМАС командує", - сказав Брюс Рідель, колишній експерт ЦРУ по боротьбі з тероризмом, а нині старший науковий співробітник Брукінгського інституту.

Хоча немає ніяких сумнівів у тому, що ХАМАС координує свої дії з Іраном, відносна незалежність угруповання робить її більш складною ціллю для ізраїльських і західних спецслужб, додав Рідель.

"Вони зазвичай не надають інформацію іранським консультантам, які потім передають її додому. У Газі немає радників", - сказав Рідель, зазначивши, що рядовим бійцям Хамасу складно покинути Газу для навчання за кордоном.

Ракети і снаряди - іранського походження

Ракети і снаряди, запущені ХАМАС, можливо, були місцевого виробництва, але вони мають явне іранське походження, кажуть аналітики і експерти по зброї.

Кілька років тому іранські ракети були переправлені контрабандою з Єгипту через Синай в сектор Гази. Але після того, як президент Абдель Фатх Ас-Сісі прийшов до влади, Єгипет закрив багато тунелів, що з'єднували Синай із Газою, а Іран почав допомагати ХАМАСу розвивати місцевий потенціал.

"Краще дати своїм довіреним особам можливість виробляти ці матеріали самостійно, ніж турбуватися про логістичні маршрути, які можна перехопити і перекрити", - сказав Айзенштадт.

За словами Айзенштадта, на деяких ракетах, вироблених палестинським Ісламським джихадом і ХАМАСом, в кресленнях використовуються терміни на фарсі. А безпілотник, використовуваний ХАМАСом, під назвою "Шахаб", створений на основі іранського" Абабіля-2", баражуючого боєприпасу, який, за словами Айзенштадта, майже ідентичний моделі, використовуваної в Ємені хуситами, ще одним іранським маріонетками.

Хоча ізраїльська армія оборони заявила, що немає жодних доказів оперативної участі Ірану в нападі, тактика, що застосовується, значною мірою "відповідає іранській концепції операцій", що спрямована на створення "перехрестя вогню" - здійснення атак кожні кілька місяців або років, щоб "підірвати моральний дух Ізраїлю, підірвати стійкість Ізраїлю" з метою "підірвати довгострокову життєздатність Ізраїлю", - сказав Айзенштадт.

Війна в Ізраїлі 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня рано вранці палестинське угруповання ХАМАС атакувала Ізраїль. Бойовики з Сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, прорвали кордон і вбивали мирних жителів і захоплювали їх в заручники.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів по сектору Гази. 8 жовтня військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни вперше за 50 років.

9 жовтня ХАМАС заявив, що відкритий для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем, оскільки "досяг своїх цілей". Терористи також заявляли, що тримають у заручниках близько 130 ізраїльтян, в тому числі й армійських чиновників. Бойовики сказали, що будуть страчувати їх, якщо Ізраїль битиме по сектору Гази або вирішить провести наземну військову операцію. Раніше представник Ізраїлю в ООН сказав, що ніяких переговорів більше не проводитимуть.

За останніми даними, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль число загиблих ізраїльтян досягло 900, в медичні установи країни вже звернулося 2500 громадян. У Цахалі назвали подію найжахливішою різаниною в історії Ізраїлю.

10 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над кордоном з сектором Газа.

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